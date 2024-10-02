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Помпео заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь России

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Экс-глава Госдепа и ЦРУ США сообщил об отношении к разрешению для ВСУ наносить удары западным дальнобойным оружием по России.

Бывший директор американского Центрального разведывательного управления и внешнеполитического ведомства Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил о том, киевский режим должен получить разрешение на нанесение удары далеко вглубь российской территории. Известно, что блогеры представились американцу африканским чиновником.  Американец заметил, что люди, проживающие в таких городах как Москва и Санкт-Петербург не должны чувствовать себя в безопасности.

Если Европа и США разрешат... можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами.

Майк Помпео, экс-глава ЦРУ

Запад должен притянуть русских назад, заявил Помпео.

Фото и видео: Telegram / Вован и Лексус

Теги: всу, госдеп, майк помпео, цру
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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