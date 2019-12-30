Компенсацию от Ирана за сбитый Boeing требуют пять стран

Стороны требуют всестороннего и прозрачного расследования.

От Ирана требуют санкции за уничтожение пассажирского самолета из Украины пять стран – Украина, Швеция, Канада, Афганистан и Великобритания. Об этом было объявлено по итогам встречи представителей сторон, состоявшейся 16 января в Лондоне.

Как заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань, в данной ситуации необходимо независимое международное расследование. Кроме того, страны рассчитывают, что компенсации жертвам будут выплачивать в соответствии с международными законами и в срок.

Представители пяти стран отметили готовность сотрудничества со стороны Ирана.

Ранее стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете.

Видео: Liberal Video / YouTube