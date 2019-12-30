Иностранные журналисты распространили ролик, доказывающий запуск двух ракет по лайнеру.

Стало известно о второй попавшей в украинский самолет иранской ракете. The New York Times опубликовала видео, которое доказывает этот факт. Журналисты объяснили, что нашли подтверждение тому, что запись не является фейком.

В ролике видно, что сначала в ночное небо взлетает одна ракета. Она летела параллельно земле, а после взорвалась от попадания в украинский лайнер. Спустя 12 секунд в воздух была запущена вторая ракета, которая также поразила цель. КСИР задержал местного жителя, который опубликовал данную видеозапись. Иранца собираются допрашивать, чтобы разобраться в обстоятельствах трагедии. После результаты будут оглашены мировой общественности.

Напомним, что авиакатастрофа 8 января унесла жизни 176 человек. В Тегеране заявили, что удар был нанесен по воздушному судну по ошибке. Его приняли за самолет противника - США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани.

Видео: The New York Times