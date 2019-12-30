Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Сулеймани

Государство обратится в суд Гааги.

Иран намерен привлечь США к ответственности за убийство Касема Сулеймани. Власти Тегерана обратятся в Международный уголовный суд в Гааге из-за гибели своего генерала. Военный стал жертвой нападения американских боевых сил на базы в Ираке. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-конференцию официального представителя судебной власти Голямхосейна Эсмаили.

В Иране считают, что ответственность за это должен понести лично Дональд Трамп, армия и правительство. Кроме МУСа, Иран планирует обратиться с данным расследованием в Высший суд страны, инстанции Ирака.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась после акции протеста у посольства США в Багдаде. В ответ на нападение активистов американцы организовали ликвидацию Сулеймани. Иран ответил авиаударами по базам в Ираке. При обстрелах никто не пострадал.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства генерала Сулеймани.

