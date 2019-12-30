Иран подаст в суд на Трампа из-за убийства генерала Сулеймани

Трампа хотят вызвать в качестве главного обвиняемого.

Тегеран планирует подать в суд иск на президента США Дональда Трампа из-за убийства командующего иранским спецподразделением "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на главу судебной власти Ирана Ибрагима Раиси.

По словам Раиси, Трамп должен ответить за свой поступок и нарушение международных законов. Трампа хотят вызвать в качестве главного обвиняемого.

В ночь на 3 января США по приказу Дональда Трампа нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада. В результате нападения погиб Касем Сулеймани. В Иране эти действия назвали проявлением терроризма. Вашингтон объявил, что удар был нанесен в целях самозищиты.

Ранее Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры.