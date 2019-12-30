США не нуждаются в обсуждениях. Их волнует только отсутствие у страны ядерного оружия.

Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры. Президенту США важно, чтобы Иран не применял к протестующим в стране насилие. Об этом политик написал в воскресенье в собственном аккаунте в Twitter. Также Тегерану следует отказаться от любых разработок, связанных с ядерным оружием.

Ранее помощник по национальной безопасности США предположил, что Ирану "перекрыли кислород". Это произошло в результате санкций и массовых протестов на территории государства. Роберт О"Брайен заявил, что Тегеран пойдет на переговоры после гибели Касема Сулеймани

Напомним, что убийство главы элитной части ВС Ирана привело к напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Мужчина погиб в результате авиаудара 3 января. В ответ на это Иран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам на территории Ирака, которые заняты американскими военными.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве призвали наказать Россию за крушение самолета в Иране.

Видео: YouTube/The White House