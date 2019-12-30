В Киеве призвали наказать Россию за крушение самолета в Иране

Лайнер был сбит утром 8 января.

Россию назвали причастной к трагедии с украинским самолетом в Иране. Такое мнение выразил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

В своем Facebook он призвал возложить ответственность за крушение Boeing не только на Иран, но и на Россию. Он назвал Москву военным союзником Тегерана и предположил, что она оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки. Турчинов призвал Киев немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью привлечь РФ и Иран к ответственности. Он также настоял на проведении объективного расследования катастрофы.

Лайнер был сбит утром 8 января. Летевший в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета. В результате погибли 176 человек. Позднее в Иране заявили, что самолет сбили их ракеты, приняв его за крылатую ракету.