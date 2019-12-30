Система ПВО в Иране приняла украинский самолет за крылатую ракету

Лайнер был сбит утром 8 января.

Иранские ракеты ошибочно сбили украинский самолет, так как система ПВО приняла лайнер за крылатую ракету. Об этом сообщил командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

По его словам, пораженный Boing находился на расстоянии 19 километров. У оператора системы ПВО прервалась связь с командованием, и решение о запуске ракет он принял самостоятельно. Хаджизаде добавил, что на решение у него было 10 секунд, и военный сделал "плохой выбор".

Иранский командующий подчеркнул, что на время ударов по американской базе летать над Тегераном было запрещено, однако это требование было не выполнено. По словам Хаджизаде, КСИР несет полную ответственность за трагедию и согласится с любым решением в отношении виновных.

Лайнер был сбит утром 8 января. Летевший в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета. В результате погибли 176 человек.

Фото: Global Look Press