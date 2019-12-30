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Президент Ирана попросил прощения у Украины

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Глава государства созвонился с Владимиром Зеленским.

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский лайнер. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Лидеры государств провели телефонный разговор по инициативе иранской стороны. Роухани сказал, что Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства. 

Президент Ирана принес соболезнования украинскому народу. Он заверил, что  все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности. 

Лайнер был сбит утром 8 января. Летевший в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета. В результате погибли 176 человек. Позднее в Иране заявили, что самолет сбили их ракеты, приняв его за крылатую ракету

Фото: Global Look Press 

Теги: владимир зеленский, иран, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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