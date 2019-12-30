Президент Ирана попросил прощения у Украины

Глава государства созвонился с Владимиром Зеленским.

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский лайнер. Об этом сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

Лидеры государств провели телефонный разговор по инициативе иранской стороны. Роухани сказал, что Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этого государства.

Президент Ирана принес соболезнования украинскому народу. Он заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

Лайнер был сбит утром 8 января. Летевший в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился через две минуты после вылета. В результате погибли 176 человек. Позднее в Иране заявили, что самолет сбили их ракеты, приняв его за крылатую ракету.

Фото: Global Look Press