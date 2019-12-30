Причастные к авиакатастрофе Боинга под Тегераном арестованы

В Иране задержаны несколько человек.

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета. Об этом сообщили Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.

Ранее командующий корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами попросил прощения за трагедию. Глава Ирана пообещал общественности отдать под суд всех ответственных за авиакатастрофу. Инцидент сочли ошибкой во время кризисного периода, связанного с "авантюризмом" США. Иранские военные, сбившие украинский лайнер, пойдут под суд. Власти Тегерана заявили, что крушение произошло из-за человеческого фактора.

Напомним, что из-за крушения погибли 176 человек из нескольких стран мира.

Ранее Piter.tv писал о том, что Лавров прокомментировал рекомендации по полетам на Ближний Восток.