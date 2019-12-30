Над советами по перелетам думают профильные ведомства.

Сергей Лавров прокомментировал рекомендации по полетам на Ближний Восток. Глава МИД РФ заявил, что "Аэрофлот" самостоятельно принял решение о переносе времени рейсов. Накануне стало известно, что авиакомпания собирается летать в Иран только в дневное время. "Аэрофлот" отменил рейсы, которые должны выполняться в темное время суток в данном направлении.

Лавров уверен, что внешнеполитическое ведомство России не может в одиночку принять решение, связанное с рекомендациями по полетам в зону конфликта между США и Ираном. Сейчас над усилением безопасности ведется межведомственная работа

Ранее Piter.tv писал о том, что в Шереметьево самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП.

Видео: YouTube/ODN, CNN, Ministry of Foreign Affairs of Russia