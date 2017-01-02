Видео: В Шереметьево самолет с пассажирами выкатился за пределы ВПП

Самолет должен был лететь из Москвы в Самару.

В Шереметьево во время рулежки самолет выкатился за пределы ВПП.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что сегодня утром в Шереметьево произошло очередное ЧП. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетной полосы. На опубликованных в сети видео видно, что самолет завязал в грязи на половину шасси.

На борту находилось 74 пассажира и 5 членов экипажа. Рейс "Аэрофлота" должен был доставить своих пассажиров в Самару. Пострадавших во время ЧП нет. Пассажиров эвакуировали из самолета по трапу.

Сегодня ранее: В Казахстане самолет потерпел крушение. Есть погибшие и пострадавшие.

Видео: MASH