По предварительным сведениям наших соотечественников на борту не было.

Россиян на борту рухнувшего в Казахстане самолета не было. Об этом сообщили "РИА Новости". Ранее Генконсульство страны начало проверку по факту авиакатастрофы в аэропорту Алма-Аты. Ведомство уже смогло предоставить предварительные сведения об отсутствии в самолете туристов из России.

Утром 27 декабря там разбился самолет, следовавший в Нур-Султан. У борта возникли проблемы сразу после взлета, он столкнулся со зданием на взлетной полосе. По данным от МЧС Казахстана, в трагедии погибли 9 человек, есть пострадавшие. Среди последних оказалось шестеро детей. Инцидент с воздушным средством попал на видеозапись местного жителя.

Сейчас правительство страны временно запретило использование самолетов Fokker-100 до выяснения причин крушения.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Казахстане произошла авиакатастрофа около Алма-Аты.

Фото: Pixabay.com

Видео: instagram.com/qazceer