В Казахстане произошла авиакатастрофа около Алма-Аты

Погибли 9 человек, столько же пострадали.

В Казахстане произошла авиакатастрофа недалеко от аэропорта. Самолет Bek Air следовал по маршруту из Алма-Аты в Нур-Султан. Инцидент произошел около 4:22 утра 27 декабря по московскому времени. Очевидцы рассказали, что борт рейса №Z2100 потерял высоту при взлете. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на видеозапись местного жителя, которую он опубликовал в Instagram.

Ему пришлось сделать полукруг сразу после вылета, а затем самолет вписался в двухэтажное здание на взлетной полосе. В лайнере находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. После столкновения с препятствием погибли девять человек, еще столько же пострадали. На данный момент Казахстан приостановил полеты Fokker-100 до выяснения причин катастрофы. Известно, что самолет не загорелся.

На данный момент к месту трагедии прибыла специальная комиссия, созданная по поручению премьер-министра страны. Эксперты разберутся в обстоятельствах крушения.

Ранее Piter.tv писал о том, что СМИ узнали об участии пилота потерпевшего крушение Су-57 в другой аварии.

Фото: Pixabay.com

Видео: instagram.com/qazceer