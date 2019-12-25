Инцидент произошел в 2012 году.

СМИ узнали об участии пилота потерпевшего крушение Су-57 в другой аварии. "Коммерсантъ" со ссылкой на источник сообщает, что летчик-испытатель попал в аналогичную ситуацию при испытании Су-30.

Инцидент произошел в 2012 году. В двигателе возник пожар, и летчикам приказали катапультироваться. Истребитель планировалось передать ВВС Вьетнама. При разгоне у Су-30 отвалилась фара подсветки, которая попала в воздухозаборник. Испытания также проводились в Хабаровском крае.

Напомним, истребитель Су-57 вошел в крутую неуправляемую спираль. Летчик пытался выровнять самолет, используя ручное управление, но восстановить управление не удалось. По предварительным данным отказала система управления истребителя, а именно отказ управления хвостовым оперением.

Видео: Airguardian, Mparovios3000, Techreporter.ru, T24