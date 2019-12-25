Спикер Рады не поддержал введение санкций против украинских телеканалов

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против украинских телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. Блокировка может случиться в результате санкций против депутата парламента от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Тараса Козака. Об этом пишет "Украинская правда".
Разумков воздержался во время голосования.
Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 17 проголосовали "за".
Алексей Данилов, глава СНБО Украины
Отметим, что санкции на гражданина Украины наложили во внесудебном порядке, отключены три популярных оппозиционных телеканала — якобы из-за опасности распространения пропаганды.
Ранее украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него.
Фото: pixabay.com
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