Спикер Рады не поддержал введение санкций против украинских телеканалов

Cанкции на гражданина Украины наложили во внесудебном порядке.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддержал введение санкций против украинских телеканалов 112.ua, Zik и NewsOne. Блокировка может случиться в результате санкций против депутата парламента от фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" Тараса Козака. Об этом пишет "Украинская правда".

Разумков воздержался во время голосования.

Из 19 членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 17 проголосовали "за". Алексей Данилов, глава СНБО Украины

Отметим, что санкции на гражданина Украины наложили во внесудебном порядке, отключены три популярных оппозиционных телеканала — якобы из-за опасности распространения пропаганды.

Ранее украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него.

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