Украинский депутат прокомментировал санкции Зеленского против него

Парламентарий является владельцем украинских телеканалов.

Украинский депутат прокомментировал санкции Владимира Зеленского против него. Тарас Казак кроме того, что считается представителем политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", также является владельцем местного медиахолдинга "Новости", которому принадлежат такие телеканалы как "112 Украина", ZIK, NewsOne. По словам политика, он узнал о пятилетних санкциях против его каналов из СМИ. Введенные ограничения он считает незаконными.

Это целиком незаконное постановление, президент превысил свои полномочия, он не имеет права вводить такие санкции. Разговоры об этом ходили, но никто не думал, что они такие беспредельщики и могут так беспринципно нарушать закон, вводя санкции против гражданина Украины и украинских компаний. Это сигнал, я думаю, это предупреждение для всех Тарас Козак, украинский депутат

По мнению эксперта, каналы, попавшие под санкции президента, показывали беспредел властей, а также проблемы населения из-за повышения тарифов и "правду". Козак добавил, что намерен до конца бороться за права.

На Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов.

Фото: YouTube-канал "112 Украина"

