На Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов

Ряд экспертов считает, что в условиях затянувшегося экономического кризиса Киеву могли бы пригодиться российские деньги.

Представители "Оппозиционной платформы" подвергли критике решение Украины отказаться от кредитного сотрудничества с Россией. Мнение о том, что "отказ от российских кредитов является большой ошибкой", высказал политик Андрей Лесик. В эфире телеканала NewsOne он заявил, что ранее именно финансовые транши из России неоднократно спасали Киев в моменты экономических кризисов.

Глава Харьковской городской ячейки партии "Оппозиционная платформа" напомнил, что в 2013 году правительство России выделила соседнему государству 3 млрд долларов. В тот момент эти средства, по мнению оппозиционера, спасли Украину от кризиса. По неофициальным данным, в случае "лояльности" в адрес Москвы представители Киева могли рассчитывать еще на 12 млрд российских бюджетных средств.

Заявление Лесика было сделано на фоне отказа со стороны МВФ в выделении очередного кредитного транша. Политик назвал условия сотрудничества с МВФ менее выгодными и даже опасными.

Их задача нас уничтожить Андрей Лесик, представитель "Оппозиционной платформы - за жизнь!"

Ранее мы писали о том, что ДНР и ЛНР предложили передать Киеву 4 военнопленных в одностороннем порядке через лидеров партии "Оппозиционная платформа".

Видео: Youtube/NEWSONE