Юрий Бойко объяснил, как Киев может уменьшить тарифы на газ для населения.

В Верховной Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с "Газпромом". Об этом на парламентском заседании рассказал сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Депутат уверен, что сотрудничество с российским оператором поможет продавать газ населению дешевле на 25 процентов. Выступление спикера транслировал местный телеканал Newsone.

Нужно прекратить игры с российским газом, который завозится через болгар, через Австрию в страну…когда тот же российский газ заводится через посредников из Австрии на 100 долларов дороже сегодня, по нашим оценкам, чем он стоил бы по прямым контрактам Юрий Бойко, украинский депутат

Напомним, что с 1 января 2021 года на Украине подорожал газ. С 28 декабря 2020 года Киев отменил льготные тарифы на первые 100 кВт электроэнергии. Из-за этого в стране проходят акции протеста. Жители требуют снизить тарифы на коммунальные услуги.

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Видео: YT / NEWSONE