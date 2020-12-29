Инициатива поступила от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

На Украине начался сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V". Сторонники оппозиционной политической партии решили обратиться к президенту и кабинету министров с требованием в максимально короткие сроки запустить на территории страны производство препарата.. Об этом в эфире местного телеканала "112 Украина" рассказал руководитель молодежного движения политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Артем Марчевский.

Виктор Медведчук уже договорился обо всем. То есть, сугубо бюрократическая история. Но наша власть не хочет, ей это не нужно, она собирается покупать какую-то китайскую вакцину с эффективностью 50%, хотя эффективность вакцины "Спутник V" на уровне 92%, а по некоторым исследованиям и 96% Артем Марчевский, украинский политик

Напомним, что ранее Виктор Медведчук заявил о том, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о государственной регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отметил, что эти слухи не соответствуют действительности. Он добавил, что Украина будет использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу клинических испытаний.

Украина назвала условия отказа от китайской вакцины против COVID-19.

Фото: Минздрав России