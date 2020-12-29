Украина назвала условия отказа от китайской вакцины против COVID-19

Минздрав прокомментировал контракт с китайской компанией Sinovac Biotech.

Украина назвала условия отказа от китайской вакцины от компании Sinovac Biotech против COVID-19. Об этом в собственном видеообращении рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Чиновник уточнил, что эффективность препарата оказалась ниже 60 процентов. В заключенном же договоре между сторонами было указано, что к моменту начала поставок этот показатель должен достигать не менее 70 процентов.

Степанов объяснил, что китайские партнеры либо выполнят условия в полном объеме, либо вернут Украине денежные средства. В любом случае массовая вакцинация на территории страны запланирована не позже февраля 2021 года.

На протяжении ближайших дней мы ожидаем подписания договоров с другими компаниями Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Напомним, что группа фармакологических компаний "Лекхим" на Украине подписала контракт с китайской фирмой Sinovac Biotech на поставку вакцины от коронавирусной инфекции 11 января. Препарат должен быть доставлен заказчику в апреле-мае текущего года. С 2022 года он начнет производиться в Харьковской области.

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