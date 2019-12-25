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Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тысяч доз китайской вакцины
Сегодня, 16:49
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matveyvn

Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тысяч доз китайской вакцины

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Украина уже подписала с фирмой из КНР контракт на поставки.

Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тысяч доз китайской вакцины, произведённой компанией Sinovac Biotech. Об этом в эфире " Украины-24" рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он отметил, что Украина уже подписала с фирмой из КНР контракт на поставки.

Рассчитываем в феврале получить эти 700 тысяч доз.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

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Фото: pixabay.com

Теги: вакцина, китай, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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