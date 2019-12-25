Украина уже подписала с фирмой из КНР контракт на поставки.

Украина рассчитывает в феврале получить первые 700 тысяч доз китайской вакцины, произведённой компанией Sinovac Biotech. Об этом в эфире " Украины-24" рассказал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он отметил, что Украина уже подписала с фирмой из КНР контракт на поставки.

Рассчитываем в феврале получить эти 700 тысяч доз. Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Ранее на Украине пригрозили сделать Крым "адской темой" для России.

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