Украинские власти уже много для этого сделали.

На Украине пригрозили сделать Крым "адской темой" для России. Заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей "ТСН".

Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел РФ

Он подчеркнул, что украинские власти уже много для этого сделали.

Также Кулеба выразил уверенность в том, что полуостров, в итоге, вновь станет украинским.

Ранее глава МИД Украины сообщил о разрыве с "русским миром".

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