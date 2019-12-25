На Украине пригрозили сделать Крым "адской темой" для России. Заявление сделал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью украинской службе новостей "ТСН".
Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел РФ
Он подчеркнул, что украинские власти уже много для этого сделали.
Также Кулеба выразил уверенность в том, что полуостров, в итоге, вновь станет украинским.
Ранее глава МИД Украины сообщил о разрыве с "русским миром".
Фото: pixabay.com
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