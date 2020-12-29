Минздрав Украины получил заявку на регистрацию "Спутника V"

Ее подала харьковская компания "Биолек".

Минздрав Украины получил заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов на брифинге.

Заявку на регистрацию вакцины от коронавируса подала харьковская компания "Биолек". По словам Степанова, компании необходимо также подать досье, в котором четко должна быть отображена безопасность препарата и результаты клинических испытаний.

Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что из себя являет российская вакцина. Далее уже по результатам этих поданных документов можно будет говорить о качестве этих документов и более откровенно говорить относительно этой вакцин. Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Ранее Зеленский назвал цели нового локдауна на Украине.

Видео: YouTube / 112 Украина