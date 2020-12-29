Зеленский назвал цели нового локдауна на Украине

По его словам, он будет не таким строгим, как в других странах.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал цели новых ограничений в стране, которые будут действовать с 8 по 24 января. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Зеленский выступил с заявлением в ходе планового селекторного совещания с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств. По его словам, карантин на Украине будет не таким строгим, как в других странах. Одновременно с этим ускоряется получение "качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ". Новые ограничения будут действовать с 8 по 24 января.

Ранее мы сообщили, что на Украине начал действовать жесткий карантин.

Видео: YouTube / Факти ICTV