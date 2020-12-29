Он продлится до 24 января.

На Украине начал действовать жесткий карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава страны.

Решение ввести новые ограничения в рамках борьбы с COVID-19 было принято в декабре. Они будут действовать в период с 8 по 24 января. Для жителей будут закрыты кафе, бары и рестораны, а также развлекательные заведения. Кроме того, власти Украины ввели запрет на проведение массовых мероприятий.

На время карантина будут закрыты школы и высшие учебные заведения. Детские сады продолжат работу в прежнем режиме. Салоны красоты и парикмахерские смогут принимать клиентов только по предварительной записи.

Отметим, что на сегодняшний день на Украине зарегистрировано более 1,12 млн случаев заболевания коронавирусом.

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Видео: YouTube / 112 Украина