Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием. Об этом он написал он в своем аккаунте в Twitter.
Зеленский отметил, что Украина решительно осуждает насилие против конгресса США.
Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа,
Владимир Зеленский президент Украины.
Напомним, что сегодня в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.
Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне.
Видео: YouTube / nzherald.co.nz
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