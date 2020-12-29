Украина решительно осуждает насилие против конгресса США.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал беспорядки в США беспрецедентным насилием. Об этом он написал он в своем аккаунте в Twitter.

Зеленский отметил, что Украина решительно осуждает насилие против конгресса США.

Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа, Владимир Зеленский президент Украины.

Напомним, что сегодня в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне.

Видео: YouTube / nzherald.co.nz