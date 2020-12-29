Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне

В США накануне прошли беспрецедентные беспорядки, в ходе которых сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий США.

Александр Лукашенко прокомментировал беспорядки в Вашингтоне из-за выборов прецедента. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.

Кто бы мог, владыко подумать, что … будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди Александр Лукашенко.

Напомним, что сегодня в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.

По данным местных СМИ в результате протестов есть пострадавшие.

Ранее мы сообщали о том, что Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США.

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