Лукашенко оценил беспорядки в Вашингтоне

Александр Лукашенко прокомментировал беспорядки в Вашингтоне из-за выборов прецедента. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
Кто бы мог, владыко подумать, что … будут штурмовать Капитолий - цитадель демократии мировой, как они себя подавали. Кто бы мог подумать? Никто. Хотя в этом есть некая справедливость со стороны Трампа. Но это плохо. Это плохо, когда идут на штурм и гибнут люди
Александр Лукашенко.
Напомним, что сегодня в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.
По данным местных СМИ в результате протестов есть пострадавшие.
Ранее мы сообщали о том, что Захарова назвала протесты в Вашингтоне внутренним делом США.
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