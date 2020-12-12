Алексей Данилов прокомментировал поездку Виктора Медведчука в Россию.

На Украине считают, что в России нет безопасной вакцины от COVID-19. Об этом в эфире местного телеканала "Украина" для программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Ранее глава политсовета Виктор Медведчук заявил о том, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" можно изготовлять на территории страны. Он заметил, что для этого Киев обладает соответствующими производственными мощностями. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев со своей стороны добавил, что завод "Биолек" освоил производство готовой формы препарата.

Поездка Медведчука имеет непосредственное отношение к национальной безопасности. Потому что сейчас происходит информационно-психологическая атака на президента Украины, правительство, на все украинское население Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Данилов рассказал журналистам, что аппарат СНБО в январе 2020 года доложила президенту Владимиру Зеленскому о том, что на Украине сложилась "очень тяжелая ситуация". Эффективным способом борьбы с пандемией считается массовая вакцинация населения. Киев мониторит все разработки, которых на данный момент 227.

СНБО Украины: "Биолек" пока не может выпускать вакцину "Спутник V".