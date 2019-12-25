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СНБО Украины: "Биолек" пока не может выпускать вакцину "Спутник V"
Сегодня, 7:49
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lesjasap

СНБО Украины: "Биолек" пока не может выпускать вакцину "Спутник V"

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Эксперт полагает, что компания не имеет сертифицированного оборудования.

СНБО Украины полагает, что компания "Биолек" пока не может выпускать вакцину "Спутник V". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в рамках программы "Свобода слова Славика Шустера" на местном телеканале "Украина". Чиновник уточнил, что фармацевтическая компания не имеет оборудования для изготовления российского препарата от коронавируса. На поставки такой техники и ее сертификации может уйти до 6 до 8 месяцев.

По нашей информации,...оборудования, которое может производить этот вид вакцин, [у компании] нет

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что ранее политсоветник партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук  заявил, что украинская "Биолек" может наладить производство российской вакцины в количестве 700 тысяч доз ежемесячно. По его словам, необходимое оборудование есть на базе производства в Харькове. Завод также может изготавливать "Спутник V" на экспорт. "Биолек" отметил, что на данный момент не занимается производством российской вакцины, так как препарат еще не зарегистрирован в стране.

Секретарь СНБО Украины увидел "след РФ" в конституционном кризисе.

Теги: алексей данилов, биолек, снбо, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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