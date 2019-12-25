СНБО Украины: "Биолек" пока не может выпускать вакцину "Спутник V"

Эксперт полагает, что компания не имеет сертифицированного оборудования.

СНБО Украины полагает, что компания "Биолек" пока не может выпускать вакцину "Спутник V". Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в рамках программы "Свобода слова Славика Шустера" на местном телеканале "Украина". Чиновник уточнил, что фармацевтическая компания не имеет оборудования для изготовления российского препарата от коронавируса. На поставки такой техники и ее сертификации может уйти до 6 до 8 месяцев.

По нашей информации,...оборудования, которое может производить этот вид вакцин, [у компании] нет Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Напомним, что ранее политсоветник партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что украинская "Биолек" может наладить производство российской вакцины в количестве 700 тысяч доз ежемесячно. По его словам, необходимое оборудование есть на базе производства в Харькове. Завод также может изготавливать "Спутник V" на экспорт. "Биолек" отметил, что на данный момент не занимается производством российской вакцины, так как препарат еще не зарегистрирован в стране.

Секретарь СНБО Украины увидел "след РФ" в конституционном кризисе.