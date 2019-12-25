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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей "ВКонтакте"
Сегодня, 16:03
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matveyvn

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей "ВКонтакте"

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На Украине не удалось полностью заблокировать российскую социальную сеть.

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей "ВКонтакте". Соответствующее заявление сделал глава совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.

По его словам, на Украине не удалось полностью заблокировать российскую социальную сеть, так как её создатели постоянно меняют прокси-серверы.

Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решён.

Алексей Данилов,  глава совета национальной безопасности и обороны Украины

Он призвал украинцев добровольно перестать пользоваться ВК. Он отметил, что граждане, которые будут распространять российский контент по территории Украины, будут иметь проблемы с полицией и силовыми структурами.

Ранее на Украине озвучили новый план "возвращения Крыма".

Видео: Facebook / Рада національної безпеки і оборони України

Теги: вконтакте, снбо, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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