На Украине не удалось полностью заблокировать российскую социальную сеть.

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей "ВКонтакте". Соответствующее заявление сделал глава совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.

По его словам, на Украине не удалось полностью заблокировать российскую социальную сеть, так как её создатели постоянно меняют прокси-серверы.

Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решён. Алексей Данилов, глава совета национальной безопасности и обороны Украины

Он призвал украинцев добровольно перестать пользоваться ВК. Он отметил, что граждане, которые будут распространять российский контент по территории Украины, будут иметь проблемы с полицией и силовыми структурами.

Ранее на Украине озвучили новый план "возвращения Крыма".

Видео: Facebook / Рада національної безпеки і оборони України