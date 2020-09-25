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Сегодня, 10:56
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lesjasap
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На Украине озвучили новый план "возвращения Крыма"

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Сергей Кривонос заявил о необходимости введения новых санкций против России.

На Украине озвучили новый план "возвращения Крыма". Об этом местному телеканалу заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности Сергей Кривонос. Чиновник отметил, что правительство не потянет одновременную войну на полуострове и на Донбассе, поэтому вернуть территорию придется по-другому, в частности - благодаря введению новых антироссийских ограничений.

Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому, что есть проблемы: это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем

Сергей Кривонос, замсекретаря Совбеза Украины

По словам спикера, санкции следует поднять на такой уровень, чтобы для России вопрос стоял таким образом: либо возвращение Киеву Крыма, либо "остаться без штанов".

На Украине решили засекретить часть плана по "возвращению" Крыма.

Видео: YT / Телеканал ДОМ

Теги: крым, сергей кривонос, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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Аноним
Сегодня 12:22

А если бы не было войны на Донбассе,что потянули? Полезли бы в Крым и казус белли,войска РФ ч-з три дня в Киеве!

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Аноним
Сегодня 12:20

детский и не лепый лепет.

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