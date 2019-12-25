Антон Кориневич заявил, что Киев разрабатывает публичную и "секретную" часть стратегии по вопросу деоккупации полуострова.

На Украине решили засекретить часть плана по "возвращению" Крыма. Об этом журналистам из "Укринформа" рассказал представитель президента Украины на полуострове Антон Кориневич. Эксперт объяснил, что большая часть разработанного правительство плана по восстановлению контроля над регионом останется засекреченной от общественности. Чиновник отметил, что администрации Зеленского удалось создать рабочую группу и возобновить процесс "по наработке этой стратегии".

Антон Кориневич добавил, что частично план будет публичный, чтобы народ понимал, что Украина предпринимает шаги для возвращения Крыма под управление Киева.

Но, конечно, большая ее часть должна быть закрытой и тайной, особенно та, что касается вопросов безопасности Антон Кориневич, представитель президента Украины в Крыму

Напомним, что ранее о проекте деоккупации полуострова заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник рассказал, что окончательный формат документ еще не определен. Он добавил, что Украина будет "играть вдолгую".

Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Донбасса и Крыма.