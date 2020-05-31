Украинский телеведущий пожелал "сдохнуть" жителям Донбасса и Крыма

Журналист заявил, что является сторонником тотальной и безальтернативной блокады обоих регионов.

Украинский телеведущий Остап Дроздов в эфире собственного интернет-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса. Журналист заявил, что является сторонником "тотальной, глухой и безальтернативной" блокады обоих регионов.

Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света — без ничего. Закрыл бы все. Хотели к Путину - сдыхайте!

Остап Дроздов

Телеведущий также заявил, что считает недопустимым списание долгов жителям Донбасса . Любые торговые или коммунальные отношения с ДНР и ЛНР он назвал "финансированием терроризма".

Ранее Дроздов нелестно отозвался о своих согражданах, назвав украинцев "паскудным и орусевшим", а эволюционный путь развития Украины - путем в Малороссию.

Видео: YouTube / DROZDOV