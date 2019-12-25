Остап Дроздов порассуждал о судьбе украинского народа на YouTube-канале.

Украинский телеведущий Остап Дроздов в эфире собственного интернет-канала назвал народ своего государства "паскудным и орусевшим". Журналист заявил, что жители Украины испорчены технологиями Кремля. По словам иностранного эксперта, сложившаяся ситуация приведет Украину к "беспринципному, не тщеславному, бесталанному" населению.

Остап Дроздов заметил, что жители Украины привыкли к тому, что в их стране происходит длительная оккупация отдельных территорий. Телеведущий обвиняет народ в том, что тот больше не стремится "строить" собственное национальное государство.

По словам Дроздова, у Украины остается все меньше шансов победить, если страна продолжит оставаться без "сильной политики".

Украинский журналист назвал "одноклеточными" русскоязычных сограждан.