Остап Дроздов не считает, что люди когда-нибудь смогут снова доверять своему лидеру.

На Украине призвали ликвидировать должность Владимира Зеленского. Об этом в эфире местного "Четвертого канала" заявил радикальный журналист из Львова Остап Дроздов. Он не видит необходимости для государства в сохранении поста президента. По мнению спикера, жители Украины уже никогда не смогут уважать своего лидера.

После того, к чему скатился институт президентства, хочется его ликвидировать. Потому что после этого гопничества Зеленского институция уже настолько десакрализирована и укатана под плинтус. Остап Дроздов, журналист

По мнению представителя СМИ, сейчас на должности президента на Украине находится глубоко злой и обиженный человек, у которого фиксируются болезненные амбиции и кричащие слабые места. Ранее в политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" депутаты замечали, что видят пропасть между действиями Владимира Зеленского и интересами народа Украины. Они уверены, что после проведенного пресс-марафона лидера стало ясно, почему власть теряет доверие граждан.

Львовский журналист припомнил Зеленскому слова о России.

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