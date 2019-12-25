Львовский журналист припомнил Зеленскому слова о России

Радикал Остап Дроздов рассказал о врученной главе государства "метке".

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов резко высказался о деятельности украинского лидера Владимира Зеленского. В эфире местного телеканала "4" он пояснил, что заявления Киева о существовании российской угрозы на самом деле являются лукавством. Ранее лидеры националистов развернули в центре столицы баннер с обвинениями во лжи главы государства. Данную акцию Дроздов оценил как предупреждение и "метку".

Уличили во лжи, которая попахивает государственной изменой. Как государственная измена замаячила — так сразу "Путин нападает. Это все Путин. Кто против Зеленского, тот агент Кремля". Эти дешевые трюки с подменой понятий уже не работают, и грандиозный шухер уже начался. Остап Дроздов, украинский журналист

Аналитик предположил, что регулярно звучащие от украинских властей заявления о "российской угрозе" могут быть связаны с попытками чиновников отвести глаза местного населения от происходящих внутри государства проблем.

Протестующие украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум.

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