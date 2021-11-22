Протестующие украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум

Они требуют увольнения главы офиса президента страны.

Участники протеста в Киеве выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум. Об этом сообщила в своем Telegram-канале обозревательница информационного агентства "News Front" Юлия Витязева.

В ходе митинга, который состоялся 21 ноября, протестующие потребовали от главы государства уволить главу его офиса Андрея Ермака. Если этого не произойдет, то украинцы пригрозили властям страны новой масштабной акцией, намеченной на 1 декабря.

Сегодняшние киевские майданщики выдвинули Зеленскому ультиматум: в течение 10 дней уволить главу своей администрации. Если Ермак не будет уволен, то 1 декабря состоится масштабный протест. из сообщения журналистки Юлии Витязевой

По ее словам, причиной волнений стали события прошлого года, когда в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. Данная операция была перенесена по указанию Зеленского, которое было передано спецслужбам именно Ермаком, уточнила Витязева.

Ранее Зеленский ввел в действие санкции против 23 россиян.

Видео: Страна.ua