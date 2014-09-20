Зеленский ввел в действие санкции против 23 россиян

Под ограничения также попали пятеро граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 23 граждан России и пяти украинцев. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте офиса главы государства.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер. из указа президента Украины

Перечисленным людям запрещается въезд на территорию Украины. Кроме того, они не смогут выводить капитал за пределы государства, а также размещать валютные ценности на украинских счетах. Все их вклады будут заблокированы.

Напомним, 15 октября Совбез Украины ввел санкции против 237 человек. Персональные ограничения были связаны с участием в парламентских выборах в Государственную думу России на территории Крыма, а также неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны. Под санкции попали, в частности, члены избиркомов, а также те, кто обеспечивал работу УИК на полуострове, в Луганской и Донецкой областях.

Ранее МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу.

Фото: Instagram/zelenskiy_official