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Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов
Сегодня, 8:41
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Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов

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Алексей Данилов рассказал, против кого введены новые ограничения.

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму. Об этом на регулярном брифинге сообщил генеральный секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов. Персональные ограничения связаны с участием проведения парламентских выборов в Госдуму на территории Крыма, а также неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

О применении персональных экономических и других мер. Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди - 237 человек, сегодня были применены санкции.

Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Чиновник заметил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий и обеспечивали работу УИК на полуострове, в Луганской и Донецкой областях. Также санкции затронули голосовавших на выборах граждан.

В Раде спросили у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию.

Фото: YouTube / 24 Канал

Теги: алексей данилов, госдума, днр, крым, лнр, парламентские выборы, санкции, снбо
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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