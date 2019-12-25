Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Крыму. Об этом на регулярном брифинге сообщил генеральный секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Алексей Данилов. Персональные ограничения связаны с участием проведения парламентских выборов в Госдуму на территории Крыма, а также неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
О применении персональных экономических и других мер. Мы продолжаем вводить санкции. Сегодня были следующие люди - 237 человек, сегодня были применены санкции.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Чиновник заметил, что преимущественно санкции коснулись членов избирательных комиссий и обеспечивали работу УИК на полуострове, в Луганской и Донецкой областях. Также санкции затронули голосовавших на выборах граждан.
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Фото: YouTube / 24 Канал
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