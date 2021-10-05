В Раде спросили у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию

В Верховной Раде спросили у Совета по национальной безопасности и обороны Украины, почему политика Михаила Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию. С просьбой прокомментировать ситуацию на заседании к представителю СНБО Алексею Данилову обратилась местный депутат Ирина Геращенко.
Господин Данилов, мы хотим вас спросить, а как же так происходит, что у нас уже контрабандой вывозят в контейнерах руководителя офиса простых реформ в Грузию? У нас уже дырка на границе, и происходит торговля людьми в прямом эфире.
Ирина Геращенко, украинский депутат
Напомним, что Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В стране он был объявлен в международный розыск по нескольким уголовным расследованиям. Зеленский заявил, что он лично займется возвращением политика на Украину. Однако в Тбилиси заметили, что не планируют экстрадировать бывшего президента Грузии.
США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили.
Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада
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