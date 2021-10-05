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В Раде спросили у СНБО, почему Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию

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Ирина Геращенко задала вопрос Алексею Данилову о том, как Саакашвили пересек границу с Грузией.

В Верховной Раде спросили у Совета по национальной безопасности и обороны Украины, почему политика Михаила Саакашвили "контрабандой" вывезли в Грузию. С просьбой прокомментировать ситуацию на заседании к представителю СНБО Алексею Данилову обратилась местный депутат Ирина Геращенко.

Господин Данилов, мы хотим вас спросить, а как же так происходит, что у нас уже контрабандой вывозят в контейнерах руководителя офиса простых реформ в Грузию? У нас уже дырка на границе, и происходит торговля людьми в прямом эфире.

Ирина Геращенко, украинский депутат

Напомним, что Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. В стране он был объявлен в международный розыск по нескольким уголовным расследованиям. Зеленский заявил, что он лично займется возвращением политика на Украину. Однако в Тбилиси заметили, что не планируют экстрадировать бывшего президента Грузии.

США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада

Теги: алексей данилов, верховная рада, грузия, ирина геращенко, михаил саакашвили, снбо
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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