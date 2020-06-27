США призвали Грузию соблюдать права Саакашвили

В Госдепе США рассказали о необходимости соблюдения прав человека со стороны Грузии.

Власти Грузии должны обеспечить справедливое отношение к находящемуся под арестом бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили. Такое заявление на регулярном брифинге высказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник призвал Тбилиси соблюдать права политика.

Мы призываем грузинские власти обеспечить справедливое отношение к Саакашвили в соответствии с законами Грузии и ее международными обязательствами в сфере прав человека. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепартамента США

Напомним, что Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. незадолго до этого он разместил в социальной сети Facebook информацию о том, что пересек государственную границу и находится в Батуми. Сейчас экс-президент Грузии находится в тюрьме города Рустави. Против политика возбуждено еще одно уголовное дело за незаконное пересечение границы. Задержаны подозреваемые, которые могли помогать Саакашвили нелегально прибыть в Грузию.

Премьер Грузии: Саакашвили проведет в тюрьме весь срок.

Фото: YouTube / U.S. Department of State