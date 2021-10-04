Премьер Грузии: Саакашвили проведет в тюрьме весь срок

На данный момент бывший президент Грузии осужден на шесть лет.

Экс-президент страны Михаил Саакашвили проведет в тюрьме весь положенный срок. Об этом в интервью телевизионной компании "Имеди" заявил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

На данный момент бывший глава страны осужден на шесть лет.

Я заявляю с полной ответственностью, что Саакашвили полностью отсидит свой срок. Если даже приедет к нам любой человек планеты и попросит, призовет освободить его, сегодня в правительстве этого никто не сделает. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Он также поблагодарил президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что никогда не помилует своего предшественника.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили.

Ранее Гарибашвили заявил, что Саакашвили хотел убить несколько лидеров местной оппозиции.

Видео: Facebook / Irakli Garibashvili