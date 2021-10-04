Премьер Грузии: Саакашвили хотел убить несколько лидеров оппозиции

В убийстве оппозиционеров бывший президент страны хотел обвинить грузинские власти, чтобы вызвать беспорядки.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили хотел убить несколько лидеров местной оппозиции. Об этом в интервью телевизионной компании "Имеди" сообщил премьер-министр государства Ираклий Гарибашвили.

По его словам, Саакашвили вместе со своими сторонниками собирался преступить закон в ходе крупного митинга, запланированного на 3 октября, однако он был до проведения мероприятия. Гарибашвили добавил, что бывший президент Грузии хотел обвинить в убийстве оппозиционеров власти страны.

Это было их одной из версий с целью делигитимации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставку правительства и назначение внеочередных выборов. Ираклий Гарибашвили, премьер-министр Грузии

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично и власти государства будут заниматься возвращением Михаила Саакашвили.

Видео: Facebook / Irakli Garibashvili