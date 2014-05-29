Зеленский прокомментировал задержание Саакашвили в Грузии

Украинский лидер заявил, вопросами освобождения Саакашвили займутся все госструктуры страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он лично и власти государства будут заниматься возвращением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом он сказал в ходе брифинга, трансляция которого велась на официальной странице партии "Слуга народа" в социальной сети Facebook.

Зеленский напомнил, Саакашвили является гражданином Украины, поэтому вопросами его освобождения займутся все государственные структуры страны.

Разными возможностями, которые у меня есть. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, и на уровне разговора между нашими кабминами, на уровне разговором премьеров <…> мы все будем этим заниматься. Владимир Зеленский, президент Украины

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии вечером 1 октября. В настоящее время политик содержится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси. Саакашвили заочно осудили по делам об убийстве грузинского банкира Сандро Гиргвлиани и избиении парламентария Валерия Гелашвили.

Ранее Центральный избирательный комитет Грузии обнародовал первые результаты муниципальных выборов.

Видео: Facebook/sluganarodu.official