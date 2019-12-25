ЦИК Грузии обнародовал первые итоги местных выборов

Явка составила почти 52 процента, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

Центральный избирательный комитет Грузии обнародовал первые результаты муниципальных выборов. Данные представил телевизионный канал Imedi. На данный момент обработаны голоса почти с половины участков. Всего в выборах приняли участие 50 партий.

По информации СМИ, на выборах в местные органы власти лидирует правящая партия "Грузинская мечта" Фракция набирает 48,56 процента голосов. Следом идет "Единое национальное движение", которое основал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Партию поддержали 31,23 процента избирателей. Замыкает тройку лидеров фракция "Для Грузии" с 6,87% голосов.

На выборах мэра Тбилиси, согласно подсчетам ЦИК, лидирует действующий глава грузинской столицы Каха Каладзе (45,5%). Следом идут Ника Мелия (34,13%) и Георгий Гахария (8,97%)

Явка на выборы составила почти 52 процента, проголосовали более 1,81 млн избирателей.

Ранее власти Грузии заявили, что Михаил Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота и массовых беспорядков.

Фото: Facebook/CentralElectionCommissionOfGeorgia