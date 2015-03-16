Власти Грузии: Саакашвили прибыл в страну для совершения госпереворота

Власти Грузии заявили, что Михаил Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота и массовых беспорядков. Такое заявление в общении с журналистами сделал представитель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", а также бывший спикер местного парламента Ираклий Кобахидзе.
Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление.
Ираклий Кобахидзе, грузинский политик
По мнению специалиста, те процедуры, которые в Грузии связаны с задержанием экс-президента, соответствуют правовым и законодательным нормам, включая отправку фигуранта уголовных дел в тюрьму. Тбилиси поделится с Киевом всей информацией по задержанию гражданина.
Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме.
Фото и видео: mtavari.tv
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