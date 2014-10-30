Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме

Экс-президент Грузии назвал себя политическим заключенным.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что бывший президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку в заключении. Политик требует от властей встречи с украинским консулом. Уполномоченная встретилась с бывшим главой государства после его задержания.

Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку. Нино Ломджария, грузинский омбудсмен

Иностранка сообщила, что по версии Михаила Саакашвили, он является в Грузии политическим заключенным. Политик не согласен с предъявленными ему обвинениями и вынесенными приговорами.

Адвокат назвал условия для освобождения Михаила Саакашвили.

Фото и видео: mtavari.tv