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Михаил Саакашвили объявил голодовку в тюрьме

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Экс-президент Грузии назвал себя политическим заключенным.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария сообщила, что бывший президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку в заключении. Политик требует от властей встречи с украинским консулом. Уполномоченная встретилась с бывшим главой государства после его задержания.

Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку.

Нино Ломджария, грузинский омбудсмен

Иностранка сообщила, что по версии Михаила Саакашвили, он является в Грузии политическим заключенным. Политик не согласен с предъявленными ему обвинениями и вынесенными приговорами.

Адвокат назвал условия для освобождения Михаила Саакашвили.

Фото и видео: mtavari.tv

Теги: голодовка, грузия, михаил саакашвили, нино ломджария
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Тунгус
Сегодня 9:40

Там твое место, у пораши. Сколько людей в твое правление изнасиловали, может и тебя такая учесть ждет.

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