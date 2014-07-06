Адвокат назвал условия для освобождения Михаила Саакашвили

Бека Басилая видит несколько вариантов освобождения клиента из-под стражи.

Адвокат бывшего президента Грузии назвал условия для освобождения Михаила Саакашвили. В эфире местного телеканала "Мтавари архи" юрист Бека Басилая заметил, что единственным способом является помилование его клиента. Однако ранее глава республики объявила нации, что не планирует этого делать. Адвокат уверен, что теперь судьба Саакашвили зависит от изменения политической воли народа. На 2 октября в стране запланированы выборы в местные органы власти. Они могут сказаться на окончательном решении главы государства.

Сегодняшнее заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, что она никогда не помилует Саакашвили, продиктовано правящей партией "Грузинская мечта", но завтра ситуация может измениться. Бека Басилая, адвокат Саакашвили

Басилия напомнил, что освободить Саакашвили будет возможно в том случае, если политика экстрадируют на территорию Украины. Однако этот процесс потребует большого количества времени. При этом Киев пока что не направил соответствующий запрос Тбилиси.

В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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