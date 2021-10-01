В Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили

На родине против политика возбудили несколько уголовных дел.

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали после его возвращения в страну. Об этом заявил премьер республики Ираклий Гарибашвили.

Ранее политики записал видеоролик, в котором сообщил, что вернулся на родину, чтобы "помочь народу" во время местных выборов в Батуми. Приближенные к политику люди сообщили, что экс-глава государства был готов к тому, что его задержат.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. На родине против него возбудили несколько уголовных дел, по двум из которых он был заочно осужден на тюремные сроки.

Видео: Telegram / Пивоваров (Редакция)